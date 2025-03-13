CHP heyeti tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan 3 belediye başkanı ile Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ı cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li heyetin Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler ile Tayfun Kahraman'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.

"DEZENFORMASYON ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR"

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rıza Akpolat'la ilgili dezenformasyon çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Akpolat'ın kendisine aktardığı cümleleri paylaşan Günaydın, "Rıza Akpolat'ın söylediğini aynen aktarıyorum. 'Ben siyaseten buradayım, neden burada olduğumu biliyorum. Dışarıda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partimin bütün kadroları ile dayanışma içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili olarak da ne kadar çok sayıda üyemiz sandığa gider de oy kullanırsa o kadar mutlu olacağım ve bunun teşvikini herkese yapıyorum'" ifadelerini kullandı.

Günaydın, bazı basın kuruluşları tarafından, tutuklanan belediye başkanları üzerinden yalan haberler yapıldığını söyledi.

"GİZLİ TANIK BEYANLARININ NASIL ALINDIĞINI BİLİYORUZ"

Ahmet Özer ile görüşmesine dair değerlendirmede bulunan Günaydın, Özer hakkındaki iddianamenin günler sonra hazırlandığını ve tensiple İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düştüğünü belirtti.

Alaattin Köseler hakkında da bazı medya kurumlarında dezenformatif bilgiler paylaşıldığını belirten Günaydın, "Gizli tanık beyanlarının nasıl alındığını biliyoruz. Dosyaya nasıl yakın ilgi gösterildiğini biliyoruz. Arkadaşlar da bunun farkındalar. İçeride dayanışma içerisinde kararlılıkla bulunuyorlar. Dışarıya mesajları da şudur; 'Siz dışarıda güçlü oldukça biz de burada güçlü olmaya devam ediyoruz'" değerlendirmesini yaptı.

TAYFUN KAHRAMAN ZİYARETİ

Günaydın, Tayfun Kahraman ziyaretine dair de şunları kaydetti:

"Hep beraber Gezi'deydik. Gezi'de hiç kimse ne kamu malına ne de cana zarar vermek amacıyla beraber değildi. Böyle bir illiyet bağı ve böyle bir nedensellik tespit edilememişken 35 aydır Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın ve diğer arkadaşlarımızın içeride tutuklu bulunması kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla şunu söyleyelim ki adeta devirler değişiyor ama o devre tanıklık etmeye Silivri cezaevleri kampüsü devam ediyor. Türkiye bir gün özgürleşecek, Türkiye adalete kavuşacak ve Silivri cezaevi ve kampüsleri de artık insanların tutsak edildiği değil, tersine eğitim kurumları olarak çalışmaya devam edecek."

Günaydın'a cezaevi ziyaretinde ve ardından yapılan basın açıklamasında CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul milletvekilleri Ali Gökçek ile Zeynel Emre eşlik etti.