CHP heyeti Van'da: "Halkın iradesinden kayyumlarınızı çekin"

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması nedeniyle tepkileri yerinde almak amacıyla CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan heyet Van'a geldi. İlk olarak CHP İl Başkanlığını ve Van esnafını ziyaret eden heyet, DEM Parti Van İl Örgütünü de ziyaret edecek.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'de anti- demokratik uygulamalar, hukuksuz soruşturma ve iddianameler, kayyum uygulamaları bizi böyle bir ziyarette buluşturdu. Bugün Van halkının iradesi için buradayız. Uzun yıllardır Van'a hiçbir yatırım yapmayan ve olanları da kapatan bir iktidar var. Yatırım yok ama kayyum var, yatırım yok ama anti-demokratik uygulamalar var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Halk valileri seçmiyor, halk belediye başkanlarını seçiyor. Çok tuhaf bir dönemdeyiz. Bu hukuksuzluk, Türkiye demokrasisini uçuruma doğru götürüyor. 86 milyon buna izin vermeyecektir. Hep beraber direnmeliyiz. Daha seçimin üzerinden bir yıl bile geçmedi ama bir kayyum ataması var. Ben şunu ifade etmek istiyorum, yerel mahkemeler karar veriyor, yüksek mahkemeler istinaf ve Yargıtay'ın kararı beklenmeksizin kayyum atıyor. Demek ki AKP'nin yeni adalet sisteminde yüksek mahkemelerin yeri yok, yüksek mahkemelere inanç yok. Onların kararını beklemeksizin kayyum atanıyor. Belki istinaf bozacak kararı, belki Yargıtay bozacak. O zaman bu valinin durumu, kayyum atanması ne olacak? Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmıştır. Tüm partiler ve tüm seçmen bu duruma direneceğiz diyorum."

"SANDIKTAN ELİNİZİ ÇEKİN"

Heyet, CHP İl Başkanlığının ardından Van esnafıyla da biraraya geldi. Başarır, Van halkının iradesi için geldiklerini, valinin kendi görevini, belediye başkanının kendi görevini yapmasını istediklerini söyledi. Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

"Ama görüyoruz ki bu ülkede seçimden hemen sonra valileri belediye başkanlığı için hazırlamışlar, bunu kabul etmeyeceğiz. Eğer Van'da bu yapılıyorsa, bu Edirne'nin de Trabzon'un da canını acıtmalı çünkü benim canım acıyor. Van halkı bir valiyi seçmedi. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Şu anda milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte Van halkıyla selamlaşıp dertleşirken birden böyle bir kalabalık oluştu. Bu kalabalık kendiliğinden oluştu. Demokrasi için oluştu. O yüzden Ankara'ya sesleniyoruz, sandıktan elinizi çekin, halkın iradesinden kayyumlarınızı çekin, bu yanlış bu ülkeyi felakete sürükler. O yüzden Van'ın siz güzel insanlarının iradesi için burada olmaya devam edeceğiz. Biz demokrasinin yanındayız kayyumların değil."

"BU SALDIRILARI BERABER, DAYANIŞMA İÇİNDE ATLATACAĞIZ"

Ziyaret sırasında konuşan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Türkiye'nin her yerinde kayyum atamaları yaşandığını, her gün gazeteciler siyasetçiler, iş adamlarının hedefte olduğunu söyledi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Bu sabah itibarıyla daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımıza karşı yeni bir dava daha açıldı. Hepinizin sesi olan Halk TV'ye karşı bir daha açıldı. TÜSİAD hedef gösterildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Ahmet Özer hapiste. Bunlar CHP'li belediye başkanları, sizlerin desteği ile seçildiler. Ovacık, Mardin, Siirt, Tunceli belediye başkanları alındı. Hakkari daha ilk gün alındı. Eğer sizler birlikte burada direnmeseydiniz Abdullah Zeydan'a mazbata verilmeyecekti. Eğer 10 ay belediye başkanlığı yaptıysa Van halkının gücüyle burada kaldı. O nedenle hep beraberiz, bu saldırıları beraber, dayanışma içinde atlatacağız. Umutsuzluk yok mücadele var."