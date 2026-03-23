CHP heyetinden BirGün Gazetesi'ne İsmail Arı için dayanışma ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BirGün Gazetesi Ankara bürosunu ziyaret etti.

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin burada açıklamalar yapan CHP'li Emir, "Dayanışma duygumuzu iletmek üzere buradayız. Olayın gelişmesine baktığımızda baştan kararın verildiğini, amacın İsmail Arı gibi bir gazeteciyi bir şekilde cezaevine koyup, etik ilkelerine sonuna kadar dikkat ettiği gazetecilik mesleğinden bir süreliğine koparmaktır " dedi. Murat Emir, devamında şunları kaydetti:

"KASTEN YAPTIĞI BİR SUÇ VARSA O DA HALKIN VERGİSİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

"Bu olayın başında tutuklanış biçimi, atılı suçlar, bayram günü getirilmesi ve bir şekilde tutuklamak üzere karar verildiği için; başta bir başka suçlamayla alıp sonrasında o çok önemli ortaya koyduğu 100 milyonlarca liralık yolsuzluğun konu edildiği Yunus Emre Vakfı'ndan dolayı tutuklanması gerçekten bir hukuk garabeti. Sadece dezenformasyon yasasının lafzına bile baksanız İsmail ile ilgili bu üç haberin hiçbirinde ne yalanlanmış olduğu söylenebilir, ne halkı korku va paniğe sevk ettiği söylenebilir ne de kasten yaptığı söylenebilir. İsmail Arı kasten yaptığı bir suç varsa o da halkın vergisine sahip çıkmaktır.

Biz bunun siyasal amaçlarla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Tüm zorluklara rağmen direnen gazeteciliği cezalandırmak istiyorlar, gerçekleri örtmek istiyorlar. Önümüzdeki süreçte giderek artan baskı sürecini daha da güçlendirmek için giderek alan temizliği yapıyorlar. Ama bilsinler ki ne İsmail Arı ne geçtiğimiz günlerde tutuklanan Alican Uludağ ne de özgür basını temsil eden gazeteciler bunlara boyun eğmeyecek. Neyin gerçek olduğuna savcılar, hakimler değil; halk karar verir."

"BİZLER HEM SİZİN HEM DE İSMAİL ARI'NIN YANINDAYIZ"

Ardından söz alan CHP'li Gökçe Gökçen, şu ifadeleri kullandı: "Onu takip eden yurttaşlarımız onun haberlerini takdirle karşılıyor. Tutuklanmasının ardından gazetecilere ve topluma mesaj vermek istiyorlar. Halkın hakkını koruyan bir gözle tarafsız ve bağımsız bir gazetecilik yapıyor. Kendisi genç kuşak açısından, geleceğe dair mesleğin bu kadar zorluklarla yapıldığı bir dönemde umut veren bir arkadaşımız. Dolayısıyla bizler hem sizin hem de İsmail Arı'nın yanındayız.

Dezenformasyon kanunu diye ortaya atılan sansür yasasıyla birlikte özellikle gazeteciler, aktivistler ve tüm vatandaşlara karşı bu yasanın bir sansür yasası olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Hakikat baskıyla susuturulamaz ve gazeteciliğin susturulması mümkün değildir. Çünkü gerçeğin şöyle bir özelliği vardır, er ya da geç ortaya çıkar."