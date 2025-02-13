CHP heyetinden BirGün’e ziyaret

BirGün/ANKARA

CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cevdet Akay ve Tahsin Ocaklı, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. birgun.net yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Bakırlıoğlu, Akay ve Ocaklı, basın özgürlüğünün önemini vurguladı.

"ÖZGÜR BASININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP’li Akay, BirGün’ün siyasi iktidarın baskısı altındaki medyada bir nefes görevi gördüğünü belirtirken Ocaklı da “Halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkan” BirGün emekçilerine teşekkür etti.

CHP heyeti, iktidarı eleştirel yayınlar yapan medya kuruluşlarına destek olunması çağrısında bulundu.

İktidarın yargıyı gazetecilere yönelik bir "sopa" olarak kullandığının altını çizen CHP’li Bakırlıoğlu da "Özgür basının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.