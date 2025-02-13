CHP heyetinden BirGün’e ziyaret
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’na dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. birgun.net yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP heyeti, basın özgürlüğü vurgusu yaptı
BirGün/ANKARA
CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cevdet Akay ve Tahsin Ocaklı, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. birgun.net yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Bakırlıoğlu, Akay ve Ocaklı, basın özgürlüğünün önemini vurguladı.
"ÖZGÜR BASININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
CHP’li Akay, BirGün’ün siyasi iktidarın baskısı altındaki medyada bir nefes görevi gördüğünü belirtirken Ocaklı da “Halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkan” BirGün emekçilerine teşekkür etti.
CHP heyeti, iktidarı eleştirel yayınlar yapan medya kuruluşlarına destek olunması çağrısında bulundu.
İktidarın yargıyı gazetecilere yönelik bir "sopa" olarak kullandığının altını çizen CHP’li Bakırlıoğlu da "Özgür basının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.