CHP heyetinden BirGün’e ziyaret: Haber alma özgürlüğü için BirGün’e sahip çıkacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Suat Özçağdaş, Gülşah Deniz Atalar ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Milletvekili Sibel Suiçmez BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

birgun.net Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması ile başlayan sürece tepki gösteren CHP heyeti, dayanışma mesajları verdi.

İktidarın yargı yoluyla medyayı baskı altına almaya çalıştığını belirten CHP’liler, "Halkın haber alma özgürlüğü için BirGün’e sahip çıkacağız" dedi.

CHP heyetine ziyaret için teşekkür eden BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir de "Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle 8 Şubat gecesi gözaltına alınmıştı. 9 Şubat'ta adliyeye sevk edilen Berkant Gültekin Savcılık ifadesinin ardından, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir de adli kontrol şartı ile sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakılmıştı.