CHP heyetinden Meclis'te Can Atalay ziyareti | Ali Mahir Başarır: "Numan Kurtulmuş da durumun vahametinin farkında"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in katılacağı görüşme saat 15.00'de başladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından CHP'li Başarır açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 10 Eylül'de yaptığı olağanüstü toplanma çağrısına ilişkin Meclis'in toplanıp toplanmayacağının belli olmadığını belirten Başarır, Numan Kurtulmuş'un da "Durumun vahametinin farkında olduğunu" söyledi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ali Mahir Başarır, “AYM kararının Meclis’te okunması, haklarının iade edilmesi gerektiğini söyledik. TBMM, 400 milletvekili iradesiyle Anayasa’yı değiştirebiliyor. Birçok sorunun çözümünün Meclis olduğunu söyledik” dedi.

“Ortada Anayasal bir problem var” diyen Başarır, “Salı günü Meclis toplanmalı ve bu konu konuşulmalı. Can Atalay’ın hakları iade edilmeli. Olumlu bir görüşme oldu” ifadesini kullandı.