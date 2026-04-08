CHP heyetinden muhabirimiz İsmail Arı ve Tanju Özcan’a ziyaret

CHP milletvekilleri Cevdet Akay ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan BirGün Muhabiri İsmail Arı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Akay ve Bakırlıoğlu, “Basın ve ifade özgürlüğü önündeki en büyük engellerden biri” olarak nitelendirilen Dezenformasyon Yasası’nın kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Arı’nın son dönemde yetişmiş en iyi gazetecilerden biri olduğunun altını çizen CHP’li Bakırlıoğlu ve Akay, “Halkın haber hakkı için görev yapan gazetecilere sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"GAZETECİLERE SAHİP ÇIKIN"

Arı’nın, “Gazetecilik inadımı sürdürecek ve gazetecilikten geri adım atmayacağım” mesajını kamuoyu ile paylaşan Bakırlıoğlu ve Akay, “Gazetecilere, doğru haberi size ulaştırmak için uğraşan medya emekçilerine sahip çıkın” ifadesini kullandı.

Milletvekilleri, İsmail Arı’nın haberlerini yaptığı Yunus Emre Vakfı’ndaki soygun iddiası nedeniyle yargılanan sanıklar ile aynı cezaevinde olduğunun altını çizerek, "Bu uygulama ne kadar doğrudur?" diye sordu. Akay ve Bakırlığlu, İsmail Arı’nın kaldığı koğuşun kapasitesinin 26 kişilik olduğunu ancak koğuş mevcudunun 48 olduğunu kaydetti.

TANJU ÖZCAN’DAN SELAM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bütün Türkiye’ye selam gönderdiğini belirten milletvekilleri, "Bu haksızlık ve hukuksuzluğun son bulacağını tüm belediye başkanlarımızın serbest bırakılacağını düşünüyoruz" dedi.