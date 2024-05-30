CHP heyetinden TÜRASAŞ'a ziyaret: Değerlendirme raporu hazırlanacak

Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'nun da olduğu bir grup partili, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan yapılan açıklamada, heyetin, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki TÜRASAŞ'a bağlı fabrikaları da ziyaret edip, kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacakları bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu başkanlığındaki CHP milletvekilleri, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar'ı ziyaret etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Karasu başkanlığında, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan ve Jale Nur Süllü ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'ten oluşan CHP heyeti, Yazar ile genel müdürlükteki makamında görüştü.

Görüşmede, TÜRASAŞ'ın Sivas, Eskişehir ve Sakarya'da bulunan fabrikalarındaki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

SORUNLAR İLETİLDİ

CHP milletvekilleri, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde kendilerine de yansıyan pek çok sorunun olduğunu belirterek, taleplerini iletti ve bu sorunların çözümü konusunda işbirliğine hazır olduklarını aktardı.

Genel Müdür Yazar da kurumun yapısıyla ilgili milletvekillerine bilgi verdi.

Açıklamada, heyetin, Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki TÜRASAŞ'a bağlı fabrikaları da ziyaret edip, kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacakları bildirildi.