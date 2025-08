CHP heyetinden Van'da işten çıkarılan işçilere destek

Van Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan 223 işçi yedi gündür protesto düzenliyor.

Sanat Sokağında düzenlenen protestoya CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, DEM Parti Van Milletveki Mahmut Dindar, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay, DBP İl Eşbaşkanı Cemal Demir ile çok sayıda yurttaş katıldı.



Katılımcılar, "Kayyum ve zulmü gidecek biz işimize geri alacağız" yazılı pankart açarken, "Kayyumlar gidecek, halk gelecek" sloganları attı.



Açıklamayı Van Emek ve demokrasi platformu adına DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin yaptı. Platform adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Van, 2016’dan bu yana sistemli bir kurumsal çürümeye sürüklenmektedir. Kayyum politikası yalnızca anayasa ve hukuka değil, aynı zamanda barış ve demokratik çözüm umutlarına da ağır bir darbedir. Demokratik Toplum çağrısı ve yerel düzeyde oluşturulan komisyonlarla sürdürülen barış süreci, yerellerde yapılan bu tür uygulamalarla sabote edilmektedir. Halkın ekmeğiyle oynanmakta, sürece duyulan güven zedelenmektedir. Barış ve çözüm süreci ile kayyum darbesi yan yana gelemez. Bu tutarsızlık, iktidarın samimiyetsizliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Son olarak, Van Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 223 emekçinin işine son verilmiştir. Bu kararın arkasında, halkın oyuyla göreve gelmeyen, hiçbir demokratik meşruiyeti olmayan kayyum rejimi bulunmaktadır. Van halkının iradesine saygı göstermeyen bu anlayış, şimdi de halkın ekmeğine göz dikmiştir. Ülkede ciddi bir işsizlik sorunu varken, birçok yurttaş yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışmaktadır. Van’da yüzde 40'a varan işsizlik oranıyla ülke genelinde en çok işsizliğin yaşandığı illerden biridir. İŞKUR üzerinden yasal prosedürlerle ve güvenlik soruşturmalarıyla göreve alınan bu emekçilerin hiçbir hukuki engel olmadan, keyfi ve siyasi saiklerle işten çıkarılması kabul edilemez. İçlerinde engelli yurttaşlar, kronik hastalığı olanlar ve tek geliri belediye maaşı olan aileler vardır.



Bu işten çıkarmalar, yalnızca bireyleri değil, halkın iradesini ve onurunu hedef almaktadır. Özellikle kayyum rejiminin dışardan getirdiği ve tehditkâr tavırlarıyla bilinen Genel Sekreter Ulaş Akhan’ın, “Kürt emekçileri işten çıkarma” yönündeki kamuya açık beyanları, bu sürecin bilinçli bir siyasi tasfiye olduğunun göstergesidir. Bu işten çıkarmalarda AKP İl Örgütü’nün de sorumluluğu bulunmaktadır. Ya bu tasfiyelere karşı olduklarını açıkça beyan ederler ya da bu utancın bir parçası olarak tarihe geçerler. Unutulmamalıdır ki; kayyumlar geçicidir. Ancak bu utanç, kalıcıdır.



Halkımız bilmelidir ki bu işten çıkarmalar hukuki değil, tamamen siyasidir. Bu kararlar, halkın sandıkta verdiği mesajı hiçe sayan, Van’ı bir ganimet gibi gören gaspçı bir anlayışın ürünüdür. Hedef yalnızca emek değildir; hedef halkın kimliği, iradesi ve demokratik kazanımlarıdır.

Van’da uygulanan bu anlayış, belediyecilik değil, kamu kaynaklarının talanıdır. Belediyeyi bir yandaş şirketi gibi yöneten kayyumlar, birçok maaş alan bürokratlarla ve partili kadrolarla bir çıkar ağı kurmuştur. Van’ın taşınmazları, ihaleleri ve bütçesi halkın değil, bu çıkar çevrelerinin hizmetine sunulmaktadır. Van halkı bu gasp rejimini tanımamaktadır. Bu halkın seçilmiş, meşru belediye eşbaşkanları ve emekçileri vardır. Hukuksuz biçimde oluşturulan 'işten çıkarma komisyonları' halk nezdinde yok hükmündedir.



Bu nedenle bir kez daha ve yüksek sesle haykırıyoruz: 223 emekçinin işten çıkarılması kararı derhal geri çekilmelidir. Mahkeme kararıyla işe iade edilen emekçilerin tekrar işten çıkarılması açıkça suçtur. Bu hukuksuzluklara karşı hem hukuki hem toplumsal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kayyum rejiminin hedefi yalnızca emek değil, Van halkının geleceğidir. Ancak bizler hem hukuku hem halkın iradesini kararlılıkla savunacağız. Barış emektir, barış ekmektir, Barış, çözüm ve demokrasiye giden yolda; halkın iradesini gasp eden ve emekçileri tasfiye eden bu kayyum düzeni en büyük engeldir. Bu engel ortadan kaldırılmadan, toplumsal barıştan, adaletten ve yerel demokrasiden söz edilemez.

"EMEĞİNİN HAKKINI ALMAYA UĞRAŞAN TÜM KESİMLERİN TÜM EMEK KESİMLERİN 33 MİLYON ÇALIŞANIN YANINDAYIZ"

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

"DİSK Genel-İş’in kıymetli emektarları, ailesine, evlatlarına, ekmeğini, alın terini götürmekten bu memleketin demokrasi, barış ve kardeşlik içerisinde hep bir arada Umutla bir geleceğe doğru uzanmasından başka bir gayreti, çabası olmayan 223 hakkı gasp edilmiş emekçi kardeşimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak başkanımız Seracettin Bedirhanoğulları ile Aliye Timisi, Enis Berberoğlu ve Mahir Polat vekilimizle şehrimizde bulunuyoruz. Sivil toplum örgütlerini, odaları, sendikaları, emek derneklerini ziyaret ediyoruz. Şehre adımımızı attığımız andan itibaren duyduğumuz ilk iş, ilk şey kayyum kararıyla işinden edilen 8'i engelli ve 14 kadın emekçi kardeşimizin aralarında bulunduğu 223 kardeşimizin uğradığı haksız, hukuksuz uygulama oldu. Bunu demokrasi adına, hukuk adına emeğin bu memlekette hak ettiği alınterinin karşılığını alması gerektiği ilkesi adına kınıyoruz.



DİSK genel işçileriyle, emekçileriyle bu memlekette alınteri mücadelesi veren kamu görevlileriyle, sendikalı işçilerle, tarlasında çalışan çiftçilerle emeğin cumhuriyetini sosyal adaletin sosyal demokratik bir cumhuriyeti kurana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz, dayanışacağız.

Sizlere Bu duygularla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Başkanımızın Silivri zindanlarından Ekrem İmamoğlu Başkanımızın ve bu memleketin evladı Ahmet Özer Başkanımızın Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt Belediye Başkanımızın selamlarını, saygılarını getiriyorum. Dayanışma duygularını iletiyorum.

Türkiye'de maalesef kayyum yönetimi emekçilerimizi işsiz bırakmakla kalmıyor. Antidemokratik uygulamalarla Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen tıpkı Ekrem Başkanımızı Silivri zindanlarında tutmaktan medet umdukları gibi Cumhurbaşkanı adayımızı zindanda tutmak çaresizliğine savruldukları gibi Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı, Osman Kavalayı, ve memleketim Hatay'ın milletvekili Can Atalay'ı hukuksuz bir şekilde mahkeme kararlarına rağmen içeride tutuyorlar. Belediye başkanlarımızı içeride tutuyorlar. Mehmet Murat Çalık başkanım, Muhittin Böcek başkanım ve sağlık sorunları yaşayan çok sayıda vatandaşımız mağdur bir şekilde hapishanelerde tutuluyor.



Biz sosyal demokrat ve cumhuriyetçi bir parti olarak Türkiye'nin gerçekten üreten alınteri döken Disk başta olmak üzere tüm emekçilerinin hakkını hukukunu sonuna kadar savunma kararlılığındayız. Türkiye'de alınteri döken emeğinin hakkını almaya uğraşan tüm kesimlerin tüm emek kesimlerin 33 milyon çalışanın yanındayız. Asgari ücretin 22 bin kaldığı fakat 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 26 bin lira olduğu bir ülkede ilk defa Cumhuriyet tarihinde asgari ücret açlık sınırının altında oldu. Fakat daha kötüsü bir haftadır 223 kardeşimiz, emekçi kardeşimiz işlerinden atıldı. Türkiye'de işsizlik bilhassa işsizlik almış başını yürümüşken ekonomi ayakta duramıyorken, esnaf can çekişiyorken, disk genel iş üyesi kardeşlerimizin işlerinden atılmasını, kayyum uygulamasıyla işlerine son verilmesini doğru bulmuyoruz. bu adımdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz.



Sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Türkiye'nin vicdanlı tüm emekçileri olarak kardeşlerimizin yanındayız, emeğin yanındayız, kardeşliğin yanındayız. Daha aydınlık, daha emekten yana günlerde bir arada omuz omuza kazandığımız ekmeği bölüşeceğimiz günler için gün sayıyoruz. Yaşasın emeğin mücadelesi, yaşasın demokrasi Yaşasın kardeşlik, yaşasın milli irade, yaşasın halkın iradesi diyoruz. En kısa zamanda ilk seçimde inşallah Türkiye'nin emekçi mağdur edilen tüm kesimlerini iktidara taşıyacağız. Memleketimize kardeşliği, demokrasi barışı hep birlikte getireceğiz."