CHP heyetleri sahada: Adaylarla ilgili rapor hazırlanacak

CHP milletvekillerinin 7 Aralık itibarıyla başladığı saha çalışmalarında izlenecek yol haritası belli oldu. Aday belirlemek amacıyla sahaya inen milletvekillerinin, adayların yanı sıra meslek odaları ve sivil toplum liderleri ile görüşeceği, 10 Aralık’ta tamamlanacak görüşmelerin ardından Genel Başkan’a sunulmak üzere bir rapor hazırlayacağı bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN



7 Aralık'tan itibaren kentlere dağılan CHP milletvekillerinin aday belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği saha çalışmaları il ve ilçe merkezlerinde yapılacak. Çalışmalar, 10 Aralık'ta tamamlanacak ve milletvekilleri Ankara'ya dönecek.



7-10 Aralık döneminde aday belirlemeye yönelik gerçekleştirilen saha çalışmalarının ardından milletvekilleri, raporlarını hazırlayarak Genel Merkez’e sunacak. Raporlar en geç 12 Aralık’a kadar parti yönetimine teslim edilecek.

İDEAL ADAY PROFİLİ



Sahadaki milletvekilleri, CHP örgütleri, il-ilçe yönetimleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile görüşecek. Öte yandan milletvekilleri, meslek odaları ve sivil toplum liderleri ile de bir araya gelecek. Muhtarlar ve “Bölgede etkili kişiler”le de temaslar kurulacak.



Kentlerdeki CHP heyetlerinin görüşmelerin ardından hazırlayacağı raporda, bölgeye dair genel bir değerlendirmenin yanı sıra partinin bölgedeki etkisi ve “İdeal aday profilinin” genel bir özeti olacak.



Görüşülen belediye başkanı aday adayları, altı başlık altında değerlendirilecek. Adayın genel profilinin yanı sıra parti aidiyeti, başkan olmak istediği bölgeye hakimiyeti ve belediyeciliği de değerlendirilecek.