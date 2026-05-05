CHP ‘hücuma’ çıktı: İktidara hazırız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “En iyi savunma hücumdur” ifadesiyle duyurduğu yeni yol haritası kapsamında CHP, tam kadro sokağa indi.

4 Mayıs itibarıyla 81 il ve 973 ilçede yurttaşlarla buluşan CHP’liler, “Sorunların nedeni AKP, çözümü CHP” mesajı verdi.

CHP, siyasi parti temsilcileri ile tamamlanan ara-erken seçim görüşmelerinin ardından, “Erken seçim çağrısını sokağa taşımak” için saha çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında milletvekilleri, gruplar halinde esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Programlarda, yurttaşların yanı sıra STK temsilcileri ile de bir araya gelindi.

İKTİDAR MESAJI

Saha çalışmalarında, CHP’nin maruz bırakıldığı operasyonlarda yaşananlar ve hükümet programındaki temel vaatler yurttaşlarla paylaşıldı.

Ara-erken seçim çağrısı için destek talep edilen yurttaşlara, “İlk seçimde iktidara gelecek, sorunları çözeceğiz” denildi. CHP’liler, Parti Programı temel alınarak hazırlanan Hükümet Programı’ndaki somut önerileri yurttaşlarla paylaştı.

Saha çalışmalarında CHP’liler, “Acil ayağa kaldırılması gereken alanlar” olarak eğitim, sağlık ve adalet alanların öne çıkardı.

EĞİTİM

Eğitimde acil çözülmesi gereken konu başlıkları müfredat, istihdam ve bütçe olarak sıralandı.



CHP’liler, sahada karşılaştıkları öğretmenlere, “İstihdamda ayrımcılığa yol açan ve sömürüyü kalıcılaştıran ücretli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarına öncelik vereceğiz” dedi.



CHP milletvekillerinin velilere mesajı ise “Eğitim müfredatı bilimsel kriterlere göre yeniden düzenlenecek, çocuklarınız okulda aç kalmayacak, temiz su içebilecek” oldu.





SAĞLIK

CHP’liler saha çalışmalarında sağlık alanında da dikkati çeken vaatlerde bulundu.



Kamu bütçesinden tek kuruş çıkmayacağı savunulan ancak yurttaşın sırtına yük olan Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle inşa ettirilen şehir hastanelerinin sözleşmelerinin gözden geçirileceği aktarıldı.



CHP kadrolarının, MHRS ve randevu sisteminin de düzenleneceği, “Kapasite analizine dayalı bir planlamanın” hayata geçileceğini yurttaşlara anlattığı bildirildi.





ADALET



CHP, adalet alanındaki vaatlerini ise “Acil yapılması gerekenler” arasında halka duyurdu.



STK temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde HSK’nin yapısına yönelik liyakat, denetim ve bağımsızlık odaklı bir değişiklik öngörüldüğü dile getirildi.



Tutukluluğun istisna olmasına yönelik hükümlerin titizlikle uygulanması yönünde genelgeler ve uygulama denetimlerinin kaleme alınacağı da STK temsilcileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde gündeme taşındı.



İfade özgürlüğünün tesis edilmesine yönelik önerilerin de hem yurttaş hem de STK temsilcileriyle paylaşıldığı öğrenildi.

YURTTAŞIN İSYANI

CHP’nin saha çalışmalarına, yurttaşın hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri de damgasını vurdu. Sahadaki CHP’lilerin en çok duyduğu söz, “Geçinemiyoruz” olurken bazı yurttaşların sözleri, Türkiye’deki derin ekonomik krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Yurttaşların sahada duyduğu isyanlar, mikrofonlara şöyle yansıdı:

“Ekmek almakta dahi zorlanıyoruz. Çocuklarımıza harçlık veremiyoruz. Kemer sıkmaktan nefessiz kaldık. Her şey ateş pahası, meyve bile lüks haline geldi. Pahalılığa isyan ederken kendimizi, ‘Vatan haini’ olarak buluyoruz. Biz vatan haini değiliz, bu vatana yıllarca hizmet etmiş insanlarız. Bizi yok saymaktan vazgeçsinler yoksa ilk seçimde biz onları yok sayacağız.”

ESNAFIN HALİ İÇLER ACISI

Saha çalışmaları kapsamında Gölbaşı’nda esnaf ile bir araya gelen CHP Milletvekili ve CAO Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Esnafın içinde bulunduğu durumu, “İçler acısı” olarak nitelendiren Taşcıer, “Kirayı ödeyebilmek için BAĞKUR borcunu ödemeyen esnaf var” diye konuştu. Türkiye’de, 9 bin TL olan BAĞKUR priminin CHP iktidarında 7 bin 200 TL’ye düşürüleceğinin altını çizen Taşcıer, “AKP bunu seçim vaadi olarak sunmuştu ama seçimler geçince uygulamadı. Öte yandan esnafın, sicil affı ile ilgili ciddi talepleri var” ifadelerini kullandı.

Sahada temas ettiği bazı esnafın, sabah 09.00’dan öğlen 15.00’e kadar yalnızca 200 TL kazanabildiğini ifade eden Taşcıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öyle bir noktaya gelindi ki 50 yıllık esnaf, dükkanını kapatacağını söylüyor. AKP, esnafı her fırsatta fırsatçılıkla suçluyor ama esnaf, ‘Biz elektriğe doğalgaza gelen zammı ürünlerimize yansıtmıyoruz’ diyor. Esnaf, kârından fedakarlık ediyor. Esnaf gerçekten bıkmış durumda.”

YURTTAŞ FARKINDA

CHP’li Taşcıer öte yandan, CHP’nin somut vaatlerinin esnafta karşılık bulduğunun da altını çizdi. İktidarın, “CHP sadece şikayet eder, çözüm ortaya koymaz” eleştirisinin sahada karşılık bulmadığını vurgulayan Taşcıer, “Vatandaş her şeyin farkında. Toplumun en önemli gündemi ekonomi ve toplum, içinde bulunduğu halin sorumlusunun CHP değil, AKP olduğunun farkında” yorumunu yaptı.