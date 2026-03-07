CHP "İBB davası TRT'den canlı yayınlansın" dedi, Meclis'te yasal düzenleme önerdi: "Hâlâ vaktimiz var"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 9 Mart Pazartesi günü başlaması beklenen ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 sanığın yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Emir, davanın TRT’den canlı yayınlanması için Meclis’te yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emir, esasa ilişkin süreç başlamadan önce bu konuda adım atılması gerektiğini belirterek iktidara seslendi.

Emir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarına açık çağrımdır: Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT’den canlı yayınlamak için Meclis'te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Kendi iddianamenize, bakanlık koltuğuna oturttuğunuz savcınıza ve yapboza çevirdiğiniz mahkeme heyetlerine gerçekten güveniyorsanız hodri meydan. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin; duruşmaları tüm Türkiye canlı izlesin. Kendine ve kurguladığı davaya güvenen milletten kaçmaz.”

