CHP ihalesinde sanık Valilik ihalesinde tek

18 Aralık 2023 tarihinde CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne baskın düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın danışmanı Mürüvet Sızlı’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler Mayıs 2025’te hâkim karşısına çıkarıldı. Belediyenin reklam ihalelerine fesat karıştırmak ve “rüşvet alıp vermek” iddiasıyla hâkim karşısına çıkarılan 12 kişi arasında, reklam şirketi sahipleri ve yöneticileri de yer aldı. Mayıs 2025’teki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış ve güvenlik birimine imza atma adli kontrol kararlarının devamına ve dava dosyasını Danıştay denetçilerinden oluşan bilirkişiye göndermeye karar verdi. Duruşma, eksikliklerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun beklenilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların “seçmeni cezalandırmaya yönelik” operasyonlar olduğu yönündeki tartışmalar devam ederken Adana Valiliği dikkati çeken bir ihale gerçekleştirdi. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 1 Ekim’de “Dokuzuncu Uluslararası Lezzet Festivali” için organizasyon hizmeti satın aldı.

VALİLİKTEN İHALE

Valiliğin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihaleye yalnızca bir şirket teklif verebildi. İhale kapsamında, tek teklif sahibi olan şirket ile 4,4 milyon TL’lik anlaşma yapıldı. Valilikten 4,4 milyon TL’lik ihale alan şirketin sahibinin, Zeydan Karalar ekibine yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan S.D. olduğu bildirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihale nedeniyle yargılanan S.D’nin valilikten ihale alması, “yargıda çifte standart” tartışmalarını akıllara getirdi.