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CHP İl Başkanı Çelik: "Kimseyi yalnız bırakmayacağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP belediyelerine yapılan operasyonlar ve Gezi Direnişi'nin yıl dönümündeki anmalarda gözaltına alınan gençlere ilişkin, "Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken gözaltına alınan gençlerimizin yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız." dedi.

Güncel
  • 01.06.2025 01:13
  • Giriş: 01.06.2025 01:13
  • Güncelleme: 01.06.2025 01:16
Kaynak: ANKA
CHP İl Başkanı Çelik: "Kimseyi yalnız bırakmayacağız"

CHP'li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyonlarda belediye başkanları  ve Gezi Park Direnişi’nin yıldönümünde  yapılan anmalarda ise çok sayıda genç gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların tamamı İstanbul Vatan Emniyeti’ne götürüldü. Vatan Emniyet’e giden İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kimseyi yalnız bırakmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Vatan Emniyet’teyiz. Bu sabah hukuksuzca gözaltına alınan PM Üyemiz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yıl dönümünü anmak isterken gözaltına alınan gençlerimizin yanındayız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız."

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