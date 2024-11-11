CHP İl Başkanı Doktor Şenyürek saldırıya uğradı: Gözaltına alınan saldırgan serbest

Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı. CHP Giresun İl Başkanı Operatör Dr. Gökhan Şenyürek'e saldıran şahıs, çıkarıldığı Giresun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kentteki özel bir hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. ile genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi.

CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.

Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YİRMİ BEŞ YILLIK HEKİMİM, SONUNDA BAŞIMA BU GELDİ"

Şenyürek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şiddete en çok maruz kalan kadınlardan sonra hekim camiası. Bu her geçen gün artarak devam ediyor. Maalesef hükümet buna bir çözüm bulamadı. Caydırıcı cezalar uygulanmadıktan sonra bunun önünü almak zor. Sağlık çalışanları kimi zaman sözlü saldırıya maruz kalıyor, kimi zaman fiziki saldırıya maruz kalıyor.

Ateşli silah yaralanmalarıyla, kesici-delici alet yaralanmalarıyla hayatını kaybeden birçok hekim var. Bu çok önemli bir sorun. Sağlık camiasının en çok yakındığı konulardan birisi. Ben yirmi beş yıllık hekimim, yirmi beşinci yılın sonunda başıma bu geldi."

ÖZGÜR ÖZEL SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Giresun İl Başkanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'in görev yaptığı hastanede saldırıya uğramasına ilişkin bir açıklama yaptı. Özel, "Gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" dedi. Özel saldırıya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum."