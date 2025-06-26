CHP il başkanları 30 Haziran'da Genel Merkez'de bir araya gelecek
CHP'de 38. Olağan Kurultayın iptali istemli davanın görüleceği 30 Haziran'da 81 il başkanı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Kaynak: ANKA
CHP, 30 Haziran Pazatesi günü parti genel merkezinde 81 il başkanıyla toplantı yapacak. Toplantının partinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemli davanın görüleceği günle aynı gün gerçekleşecek olması dikkati çekti.
Edinilen bilgiye göre toplantıda 38. Olağan Kurultaya ilişkin yürüyen hukuki sürecin yanı sıra, yaz aylarında yürütülecek miting takvimi ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması amacıyla başlatılan imza kampanyasının geldiği aşamanın ele alınması bekleniyor.
Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayacak toplantıya Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlık etmesi bekleniyor.