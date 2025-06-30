CHP il başkanlarından kurultay kararı: Tartışmalarla ilgili konuşmayacağız

CHP’nin 81 il başkanı, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurultay davası da gündeme geldi.

CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

Kurultay davasının tamamlanmasının ardından toplantıya giren CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kurultay davasına yönelik il başkanlarına bilgilendirme yaptı.

Edinilen bilgiye göre, il başkanları, “Kurultay davasıyla ilgili kamuoyuna açık bir şekilde konuşmamak için” ortak karar aldı. Kurultay tartışmalarının partiye zarar verdiği görüşünden hareketle “İktidarın ekmeğine yağ sürecek tartışmalardan uzak duracak, işimize bakacağız” denildi.

Halkın 31 Mart'ta CHP'yi birinci parti konumuna yerleştirdiğini kaydeden il başkanları, "Bunun verdiği sorumlulukla Türkiye’nin sorunları ve örgütümüzle meşgul olacağız” dedi.