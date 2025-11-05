"CHP İl Başkanlığı ablukası" paylaşımı davası: 20 kişi ilk kez hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasına ilişkin X paylaşımları gerekçe gösterilerek "suç işlemeye alenen tahrik etme" ile suçlanan 20 kişi hakkında açılan dava başlayacak.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin Dava Takip hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi beklenen duruşma, salonun küçük olması nedeniyle 20. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı.

Saat 10.00’da başlaması beklenen duruşma, yaklaşık 11.30’da başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP Hukuk Birimi’nden avukatların da izlediği duruşmaya, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başka bir dosyadan tutuklu bulunan akademisyen Emrah Gülsunar SEGBİS ile bağlandı.

Tutuklulardan Nur Betül Aras, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığını ancak iddianamede bu yönde bir tespitin yer almadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Aras, “Benim 9 yaşında Akdeniz anemisi hastası bir çocuğum var. Onu bu keyfi tutuklama nedeniyle babasına ve babaannesine bırakmak zorunda kaldım. Bu dosyada tutuklama gereksizdi. Ancak benim gibi muhalif insanlar tutuklanarak birilerine mesaj veriliyor. Bu tutuklamayla sadece ben değil, çocuğum da cezalandırıldı” dedi.

Aras, savunmasında şunları söyledi:

“‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla, iki tweet nedeniyle şafak vakti evime operasyon düzenlendi. Sanki evde bomba düzeneği varmış gibi gözaltına alındım. Paylaştığım tweet’te siyasi bir eleştiri vardı. Gürsel Tekin’in seçilmiş bir il başkanı olarak değil, hukuki süreçlerle bu göreve getirilmesini eleştiriyorum. Her iki tweet’te de kimseyi suç işlemeye teşvik etmiyorum. Belirsiz bir özneyi eleştiriyorum.”

Tutuklu Ömer Faruk Mangaltepe savunmasında şunları söyledi:

“Ben bir vatansever olarak hayatımda hiç suç işlemedim ama şimdi 57 gündür cezaevinde tutuluyorum. Sekiz yıldır emek vererek çalıştığım, müdür yardımcısı olduğum işim tutukluluğum nedeniyle tehlikede. Ben suç işlemedim ve beraatimi talep ediyorum.”

Ömer Faruk Mangaltepe’nin avukatı savunmasında şunları söyledi:

“Müvekkilimin suçlama konusu tweet’i silinmiş. Bunu Ömer silmedi. Demek ki siber polis hesabına ulaşmaya çalıştı. Siber polisin böyle bir yetkisi var mı? Ayrıca Ömer, ‘halkı suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla 57 gündür tutuklu. Tweet’i attığı anonim hesabın 26 takipçisi var. Kimi tahrik etmiş olabilir? 26 kişiyi mi?”

Tutuklu Abdullah Esin savunmasında şunları söyledi:“Ben siyasetle ilgileniyorum ve bu konularda sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Ama kimseyi suç işlemeye tahrik etmedim. Zaten benim çapım ne? Doktora yapıyorum, bu tutuklamayla eğitim hakkım ihlal edildi. Ben ifade özgürlüğümü kullandım. Demokrasi herkesin beğendiği şeyleri söylemek değildir, zaten buna imkân da yok. Beğenilmeyen fikirleri de paylaşmak demokrasinin gereğidir.”

NE OLMUŞTU?

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı gerekçe gösterilerek 7 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet tarafından abluka altına alınmıştı.

Abluka sürerken yapılan bazı X paylaşımlarıyla ilgili 20 kişi hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Sanıklar arasında gazeteci Fatoş Erdoğan, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, akademisyen Emrah Gülsunar da bulunuyor.

5 yıla kadar hapsi istenen Fatoş Erdoğan’ın haber için çektiği videolar da iddianamede suç delili olarak yer almıştı.