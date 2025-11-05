CHP İl Başkanlığı ablukası paylaşımında ilk duruşma

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukasına alınması ve kayyum atanmasına ilişkin X paylaşımları gerekçe gösterilerek aralarında gazeteci Fatoş Erdoğan’ın da bulunduğu 20 kişiye “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Duruşma, İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak. Ekim ayında iddianameyi kabul eden mahkeme; Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin tutukluluklarının devamına karar vermişti.

5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı gerekçe gösterilerek 7 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı çevik kuvvet tarafından abluka altına alınmıştı. O anlarda yapılan bazı X paylaşımlarıyla ilgili 20 kişi hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıklar arasında Gazeteci Fatoş Erdoğan, Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç, akademisyen Emrah Gülsunar da bulunuyor. 5 yıla kadar hapsi istenen Gazeteci Erdoğan’ın haber için çektiği videolar da iddianamede suç delili olarak yer almıştı.