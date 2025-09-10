CHP İl binası önündeki polis şiddeti Meclis’e taşındı

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan polis şiddetini Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Arslan, olaylarda çok sayıda milletvekilinin gaz ve fiziksel müdahaleye maruz kaldığını, bazı vekillerin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Arslan, milletvekillerine yapılan bu muamelenin doğrudan TBMM’nin saygınlığını hedef aldığını vurgulayarak, "Milletin vekiline yapılan her saldırı, aslında Meclis’in onuruna yapılmıştır. Bu saldırılar milletin iradesini temsil eden kuruma yönelmiştir" dedi.

''MİLLETVEKİLLERİNE YÖNELİK MÜDAHALE EMRİNİ KİM VERDİ?''

CHP’li Arslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Milletvekillerine yönelik gaz ve fiziki müdahale emrini kim verdi?

Milletvekilleri olarak adlarımıza kayıtlı araçların ve danışmanların İl binasına alınmamasının hukuki dayanağı nedir?

Sağlık sorunları yaşayan ve hastanede tedavi gören milletvekilleri hakkında resmi rapor hazırlanmış mıdır?

Görevli polisler, İstanbul Valisi veya Emniyet Müdürü hakkında işlem başlatılacak mıdır?

"DERHAL SORUMLULUK ÜSTLENİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Arslan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a da hitaben şu soruları yöneltti:

Milletvekillerine yönelik bu şiddet karşısında TBMM Başkanlığı hangi girişimlerde bulunacaktır?

Meclis’in itibarı ve vekillerin onuru için hangi somut adımlar atılacaktır?

Kolluk kuvvetlerinin milletvekillerine müdahalesi hangi emir-komuta zinciri içinde gerçekleşmiştir?

CHP’li Arslan, "TBMM’nin onurunu korumak için dik durması gereken makam, Meclis Başkanlığıdır. Milletin iradesini temsil eden vekilleri ezen her girişim, doğrudan Meclis’i hedef alır. Bu nedenle hem TBMM Başkanı’nın hem de İçişleri Bakanı’nın derhal sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

''EMNİYETİN SAYGINLIĞI AÇISINDAN CİDDİ SORU İŞARETLERİ DOĞURMAKTADIR''

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 8 Eylül Pazartesi günü CHP İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.

Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu önergede, şu ifadelere yer verdi:

"Basına ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önüne getirilen polis barikatlarının plakasız araçlarla taşındığı görülmüştür.

Bu araçlarda ayrıca yabancı uyruklu çok sayıda kişinin bulunduğu, bu kişilerin emniyet görevlileriyle hareket ettiği yönünde görüntüler bulunmaktadır.

Bu durum, hem kamu güvenliği hem de emniyetin saygınlığı açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Plakasız araçların kullanılması, bu araçların taşıdıkları kişilerin kimliği ve bu kişilerin güvenlik güçleriyle bağlantıları konularında kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir.”

Murat Bakan’ın önergesinde, şu sorular yer aldı: