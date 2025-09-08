CHP il binasının taşınma kararı sonrası Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

CHP Genel Merkezi’nin İl Başkanlığı binasını taşıma kararının ardından açıklama yapan Gürsel Tekin, "Yarın hangi binaya gideceksiniz?” sorusuna “Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani” yanıtını verdi.

TELE1'den Ersin Eroğlu'na konuşan Tekin şunları ifade etti:

“Bizim yere ihtiyacımız yok. Çadır kurar yine çalışırız. Hukukçu arkadaşlarımız ‘Ben burayı tahsis ettim’ demekle olmaz dedi. Hani beni tanımıyorlardı. Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Görevimize henüz başlamadık bile. Kurul bile oluşturamadık.”

Yarınki planı sorulan Tekin "Yarın partimizin kuruluş yıl dönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Tekin, "Yarın hangi binaya gideceksiniz?" sorusuna ise "Buraya geleceğim. Şu anda bulunduğum yere. Bu bina bizde yani" diye yanıt verdi. "Özgür Özel ile ya da CHP Genel Merkezi’nden biriyle görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da yanıt veren Tekin, "Çok temasımız oldu. 7 gün oldu. Bütün bu iyiniyetli tutumumuz sonuç vermedi. Arkadaşlarımızın Ankara’da bina tartışması açması doğası gereği teması ortadan kaldırıyor" dedi.