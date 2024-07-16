CHP İl Danışma Kurulu toplandı

Haber Merkezi

CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara’da İl Danışma Kurulu’nu topladı. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, katılımcılara hitap etti.

Toplantıya; ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP 5. Genel Başkanı Hikmet Çetin, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve YDK Üyesi Deniz Çakır’ın yanı sıra Ankara ilçe örgütleri, il-ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda Yavaş, Erkol ve Emir konuşma yaparak katılımcılara hitap etti.