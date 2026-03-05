CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı: 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bir grup tarafından darbedilip, bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Işık'ın hayatı tehlikesi bulunmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. Bir grubun saldırısına uğrayan CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Işık, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mehmet Emin Işık'ın önceden tanıdığı H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.