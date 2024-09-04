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CHP ilçe başkanının aracını kurşunlayanlar tutuklandı

İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halindeki aracına silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Güncel
  • 04.09.2024 22:52
  • Giriş: 04.09.2024 22:52
  • Güncelleme: 04.09.2024 22:55
Kaynak: AA
CHP ilçe başkanının aracını kurşunlayanlar tutuklandı
İHA

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ç. (36) ile A.Y. (35) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sekiz Eylül Mahallesi'nde önceki gece CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlenmiş, polis çevrede 12 boş kovan bulmuştu.

Polis ekipleri yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y.'yi (35) gözaltına almış, şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenilmişti.

İzmirde CHPli ilçe başkanına silahlı saldırı
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