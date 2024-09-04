CHP ilçe başkanının aracını kurşunlayanlar tutuklandı

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın aracına düzenlenen silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ç. (36) ile A.Y. (35) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sekiz Eylül Mahallesi'nde önceki gece CHP İlçe Başkanı Yılmaz, evinin önünden silah sesleri geldiğini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, Yılmaz'ın otomobiline 6 mermi isabet ettiği belirlenmiş, polis çevrede 12 boş kovan bulmuştu.

Polis ekipleri yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu olayın faili olarak E.Ç. (36) ile A.Y.'yi (35) gözaltına almış, şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesinde çalıştıkları, yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldıkları öğrenilmişti.