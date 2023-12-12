CHP ile işbirliğini savunmuştu: Meral Akşener, İYİ Partili İbrahim Özkan’ın istifasını istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile iş birliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istediği ortaya çıktı. Özkan ise Akşener'in bu talebine ilişkin "Henüz bir karar vermedim" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği talebinin reddedilmesine tepki gösteren İYİ Partili İbrahim Özkan'ın istifaya çağırıldığını duyurdu.

Saymaz, sosyal medya hesabından İbrahim Özkan'a ilişkin açıklama yaptı.

Saymaz, açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un CHP ile işbirliğini savunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan görevinden istifa etmesini istediğini belirtti.

Kendisine ulaşan bilginin ardından İbrahim Özkan'ı aradığını ifade eden Saymaz, Özkan'ın kendisine "İstifamı Akşener istedi. Henüz bir karar vermedim” dediğini aktardı.

Saymaz, yaşananların ardından Özkan ve bir grup partilinin daha istifa edebileceğini kaydetti.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, CHP ile işbirliğini savunan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’dan görevinden istifa etmesini istedi.

Özkan’ı aradım.

“İstifamı Akşener istedi. Henüz bir karar vermedim” dedi.

Özkan ve bir grup arkadaşı İyi Parti’den ayrılabilir. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) December 12, 2023

CHP, yerel seçimlerde İYİ Partiye iş birliği talebinde bulunmuştu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), CHP'nin talebini reddetmişti. İbrahim Özkan, talebin reddedilmesine dair sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Özkan, paylaşımında "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı.