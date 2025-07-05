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CHP ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmesi ertelendi

CHP ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis’te kurulması planlanan komisyona yönelik yapacağı görüşme, CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ardından ertelendi.

Güncel
  • 05.07.2025 11:57
  • Giriş: 05.07.2025 11:57
  • Güncelleme: 05.07.2025 12:02
Kaynak: ANKA
CHP ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmesi ertelendi

CHP ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı görüşme, CHP'li belediyelere yönelik operasyon nedeniyle ertelendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, PKK'nin feshinin ardından TBMM’de oluşturulması planlanan komisyonla ilgili görüşecekleri belirtilmişti.

Meclis’te kurulması planlanan komisyona yönelik CHP'nin önerilerinin konuşulacağı görüşmenin, CHP'li bazı belediye başkanlarına yönelik operasyonlar nedeniyle ertelendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise  Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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