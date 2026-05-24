CHP İletişim hesabı, Özgür Özel İletişim hesabına dönüştürüldü

Mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Emniyet'e yazı yazmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir hamle geldi. CHP İletişim adlı sosyal medya hesabı "Özgür Özel İletişim" olarak değiştirildi.

Hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yol arkadaşlarımız,

“CHP İletişim” hesabımız artık “Özgür Özel İletişim” (@ozgurozeliletsm) adıyla yoluna devam ediyor. Sesimizi daha güçlü duyurmak, dayanışmamızı büyütmek için hep birlikte takip edelim, çevremize de ulaştıralım.

Birlikte daha güçlüyüz."