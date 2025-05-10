CHP ilk adımı attı: İmamoğlu davası için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla hazırlanan kanun teklifi kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT’den yayınlanması talep edildi. TBMM Başkanlığı’na sunulan, “Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT Tarafından Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu ve TRT Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, yargılamanın canlı yayınlanmasının yanıltıcı bilginin önüne geçeceği de vurgulandı.

CHP’nin, “Ekrem İmamoğlu’nun yargılaması TRT ekranlarından canlı yayınlansın” önerisi doğrultusunda ilk adım atıldı. CHP’nin yargılamanın TRT’den yayınlanmasına yönelik talebini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

“MAHKEMELER HERKESE AÇIKTIR”

Teklifin gerekçesinde, ceza yargılamalarının amacının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunun altı çizildi. Gerekçede öte yandan, duruşmaların herkese açık olduğu yönündeki Anayasa maddesi de anımsatıldı. Mahkemelerin kapalı olmasının ancak istisnai hallerde mümkün olabileceğinin altını çizen CHP’nin kanun teklifinin gerekçesinde, “Nitekim Kanun ile getirilecek sınırlamalar da yine Anayasa’nın 141’inci maddesinde belirtilen ve yalnızca, ‘Genel ahlak’ ve ‘Kamu güvenliği’ olarak sayılan sınırlama sebeplerine uygun olmalıdır” değerlendirmesi yapıldı.

“YASAK ÖNGÖRÜLMÜYOR”

CHP’li Emir, Günaydın ve Başarır, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan önce yürürlükte olan 1412 Sayılı Kanun’un, duruşmaların naklen yayınına yönelik bir yasak öngörmediğini vurguladı. Yasağın, “Uygulamaya yönelik eleştirilerin” ardından getirildiğine dikkati çeken CHP Grup Başkanvekilleri, gerekçelerinde şu ifadeleri kullandı:

“Yasakta, lekelenmeme hakkı, salonların fiziki koşulları ve mahkemenin etki altında kalmaması’ gibi gerekçeler ileri sürülmektedir. 183’üncü maddeye eklenmesi teklif edilen 2’inci fıkrayla bu kaygılar gözetilerek aynı maddenin ilk fıkrasındaki hüküm saklı tutulmakla birlikte, kovuşturma evresinde açık duruşmanın ses ya da görüntülü kaydı veya nakline ilişkin olarak sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin rızası aranmaktadır.

'YALINTICI BİLGİNİN ÖNÜNE GEÇMEK'

Diğer yandan her türlü suça dair duruşmanın değil seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davaların ses ya da görüntülü kaydı veya nakline olanak sağlanmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda ses ya da görüntülü kayıt veya nakle de ilgili mahkeme tarafından karar verebilecektir. Bu teklifle birlikte, vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir.”