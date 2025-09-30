CHP ilk yurtdışı mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yurtdışındaki ilk adresi belli oldu.

Her hafta çarşamba günü İstanbul'da bir ilçede ve her hafta bir ilde gerçekleştirilen mitingin yurtdışı ayağındaki ilk miting 12 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Adres ise Belçika'nın başkenti Brüksel olacak.