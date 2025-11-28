CHP İlke ve Demokrasi Hareketi: “Kurultayda genel başkan adayı çıkarmayacağız”

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, yaptığı açıklamada, CHP'nin yarın yapılacak olan 39. Olağan Kurultay’ında “ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar ve partinin tarihin en ağır iktidar baskılarından birini yaşaması” nedeniyle genel başkan adayı çıkarmayacaklarını duyurdu.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Ankara Arena Spor Salonu’nda devam eden CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı'na ilişkin yazılı açıklamayla kararlarını paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkede yaşadığımız olağanüstü süreçte partimiz tarihin en ağır iktidar baskılarından birisinin altında olduğu için 28-30 Kasım 2025’teki CHP Olağan Kurultay’da bir Genel Başkan aday adayı çıkartmamak kararı aldık. Ancak, partinin programındaki temel ilkelerle uyumlu olan daha güçlü bir kadroyla partimize bu zor dönemde destek olmak amacıyla, Parti Meclisi üyeliği için bir anahtar liste çıkartmak, bu listeyle bazı parti üyelerini aday göstermek ve aday olmaları durumunda adayları Parti Meclisi üyeliği için kurultay delegelerine önermek kararı aldık. Partinin ilkeleriyle uyumlu güçlü bir kadro hem partimizi hem de genel başkanı daha da güçlendirecektir. Bu çerçevede CHP’nin çok değerli kurultay delegelerinin listemizdeki adayları desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."