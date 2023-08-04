CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nde Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Kurultay yapın ve aday olmayın"

Sözcülüğünü Prof. Dr. Örsan Öymen'in yaptığı CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kurultayda genel başkan adayı olmaması' çağrısı yaptı.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, bugün; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben yazılan mektubu internet sitesinde yayınladı.

Eski CHP PM üyesi ve CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Sözcüsü Örsan Kunter Öymen adına kaleme alınan mektupta, özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

“Genel Başkan olduğunuz dönemde CHP’nin hiçbir seçimi kazanmadığı gerçeği dikkate alındığında, teokratik bir diktatörlük rejiminin yaşandığı bu karanlık yıllarda, CHP’nin ve Türkiye’nin geleceği için, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşa edilmesi ve cumhuriyetin korunması için, ayrıca şahsınızın da daha fazla yıpranmaması için, demokrasinin ve siyaset etiğinin bir gereği olarak, yerel seçimlerden önce Kurultay’ın yapılmasını sağlamanız, önümüzdeki Kurultay’da genel başkan adayı olmamanız ve bunu en kısa sürede açıklamanız, Kurultay’daki genel başkanlık yarışında herhangi bir aday adayını desteklemeden tarafsız kalmanız ve kongre-kurultay seçim sürecine müdahale etmemeniz, en doğrusu olacaktır.”

Hareket bugün ayrıca, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında bir açıklama yaptı. Açıklama özetle şöyle:

“CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin amacı, Cumhuriyet Halk Partisi’nde CHP’nin tarihsel ve kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkılması ve parti içi demokrasinin tesis edilmesidir…

Türkiye’nin kurucu ve ana muhalefet partisi CHP’de parti içi demokrasi sağlanmadan, Türkiye’de demokrasinin sağlanması olanaklı değildir.

CHP’de parti içi demokrasinin sağlanabilmesi için; sınırlı bir genel merkez kontenjanı hariç, milletvekillerinin ve adayların önseçimle belirlenmesi; parti içi eğitimin etkinleştirilmesi; partinin ilkeleriyle uyumlu sağlıklı bir üye yapılandırmasının sağlanması; kongrelerde ve kurultayda, blok listeyle seçime gidilmesinin zorlaştırılması, çarşaf listeyle seçime gidilmesinin kolaylaştırılması; kongrelerde ve kurultayda birden fazla adaya imza verilmesinin sağlanması; partinin yetkili organlarının çalıştırılması; Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin Parti Meclisi’nden atamayla değil, seçimle göreve gelmeleri; Genel Sekreterlik makamının yetkilerinin, örgütle bağlarını geliştirecek biçimde arttırılması; Kurultay iradesine, Parti Programı’nda ve Parti Tüzüğü’nde yer alan temel ilkelere uygun politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi; kongre ve kurultay süreçlerinde adaylar belirlenirken, genel merkez ve belediyeler tarafından uygulanan baskı ve dayatmaların son bulması gerekmektedir. CHP’de tabandan tavana bir örgütlenme modeli ancak bu yolla sağlanabilir, CHP ancak bu yolla halkın partisi olabilir ve oligarşik bir yapılanmadan kurtulabilir.”