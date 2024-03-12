CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden seçim açıklaması

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi’nin 31 Mart seçimleri bildirisinde, ''CHP İlke ve Demokrasi Hareketi olarak, tüm CHP’lilere ve CHP örgütüne, 31 Mart belediye seçimlerinde CHP’ye ve Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

CHP eski Parti Meclisi Üyesi ve 38. Kurultay Genel Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Örsan Öymen’in sözcülüğünü yaptığı CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, yerel seçimlere ilişkin bildiri yayınlandı.

CHP'nin tüm örgütlerine seslenilen bildiride, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partiye sahip çıkılması için çağrı yapıldı.

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin açıklamasında, ''Türkiye’de teokratik bir diktatörlük rejiminin, bir din devletinin kurulduğu ve buna ek olarak büyük bir ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda, 31 Mart 2024 belediye seçimlerini tek başına bir belediye seçimi olarak değerlendirmek olanaklı değildir. Bu seçimlerde AKP’ye ve onu destekleyen MHP’ye karşı halkın sandıkta örgütlü bir itiraz mesajı vermemesi durumunda, Türkiye daha da büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktır" dendi.

Seçimden sonra gündeme gelebilecek Anayasa değikiliğine değinilen açıklamada, "Seçimlerden sonra gündeme gelecek olan anayasa değişiklikleriyle birlikte, fiilen uygulanan teokratik diktatörlük rejimi 'meşrulaştırılmaya' çalışılacak, laiklik ilkesi hukuken bertaraf edilecek, ekonomik kriz derinleşecek, emperyalizmin kamunun kaynaklarını sömürmesi ve ülkeyi din, mezhep, etnik kimlik üzerinden bölme süreci tüm hızıyla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

'CHP’NİN ADAYLARINA DESTEK

Bu seçimlerinde CHP adaylarına destek verilmesine vurgu yapılan açıklamanın bu bölümünde şu ifadeler kullanıldı: "AKP’nin belediyeleri kazanması durumunda, belediyenin olanakları, dernek ve vakıf adı altında örgütlenen laiklik karşıtı tarikatların, cemaatlerin, örgütlerin ve sözde 'medya' organlarının hizmetine sunulacak, AKP, kurmakta olduğu teokratik diktatörlük rejiminin temellerini, bu olanaklar üzerinden de atmaya devam edecektir. Seçimlerde AKP’nin en büyük avantajı, muhalefetin bölünmüş ve muhalefetteki ittifakların parçalanmış olmasıdır.

Bu durumda muhalefetteki siyasi parti liderlerinin beceriksizliklerini düzeltmek, seçmene ve vatandaşa düşecektir. Seçmen, desteklediği siyasi parti yönetiminin çağrılarını dikkate almadan, adaya oy verme aşamasında, muhalefet cephesinde hangi adayın seçimi kazanma olasılığı daha yüksek ise ona oyunu vermeli; önde olan muhalefet partisi adayına kaybettirecek biçimde oy kullanmaktan sakınmalı, muhalefetin değil, AKP’nin ve MHP’nin kaybedeceği biçimde oyunu kullanmalıdır."

ANKETLERE VURGU

Son yapılan anketlere dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:

"Bugün, yapılan tüm araştırmalara göre, muhalefet cephesinde, Türkiye’nin çoğu kentinde ve ilçesinde, CHP’nin adayları önde görünmektedir. Bu nedenle söz konusu kentlerde ve ilçelerde, CHP’nin adaylarının desteklenmesi gerekmektedir. Siyasi parti yönetimleri iktidara karşı bir ittifak kuramadıklarına göre, bu ittifakı muhalif seçmen bu yöntemle sandıkta kurmalıdır.

Bir başka sorun da, CHP’de parti içi demokrasi ve partinin ilkelerine sahip çıkılması konusunda ciddi sorunların olması nedeniyle, CHP seçmeninin bir kısmının partisinin adaylarına oy vermemek ve parti örgütünün bir kısmının seçimlerde çalışmamak eğiliminde olmasıdır. CHP seçmeni ve örgütü parti içi sorunları seçim sonrasına ertelemeli, 31 Mart belediye seçimlerinde partisine ve Türkiye’ye sahip çıkmalıdır.

TÜZÜK KURULTAYI

CHP seçimde başarılı bir sonuç alsa da almasa da, CHP Tüzük Kurultayı bu yıl kesin olarak gerçekleşecektir ve parti içi demokrasiyle ilgili sorunların çözülmesi olasılığı doğacaktır. Parti üyelerinin büyük çoğunluğunun partinin ilkelerine sahip çıktığı dikkate alınacak olursa, parti içi demokrasi sorununun çözülmesi durumunda, oligarşik güçlerin partinin ilkelerinden sapmasına yol açması da, Tüzük Kurultayı’ndan sonra, zaman içerisinde engellenmiş olacaktır. CHP’ye seçim kaybettirenlerin, CHP’nin ve Türkiye’nin geleceği konusunda da herhangi bir söz sahibi olamayacakları, herkes tarafından bilinmelidir. CHP İlke ve Demokrasi Hareketi olarak, tüm CHP’lilere ve CHP örgütüne, 31 Mart belediye seçimlerinde CHP’ye ve Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz!"