CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' deme kararı aldı

CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı. Tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Güncel
  • 21.10.2025 16:31
  • Güncelleme: 21.10.2025 16:41
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da,  Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tezkereler hakkındaki tutumu belli oldu.

Buna göre CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.

Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.

