CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine 'hayır' deme kararı aldı
CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı. Tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Genel Kurul'da, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tezkereler hakkındaki tutumu belli oldu.
Buna göre CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.
Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.