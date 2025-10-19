CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi: Özgür Çelik'ten kayyum Gürsel Tekin'e tepki

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde bugün gerçekleştiriliyor.

Saat 13.00'te başlayan Kongre'de mevcut CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tek aday olarak seçime girecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kongre'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Çelik, "Bugün Türkiye'nin birinci partisiyiz. Ve Türkiye'nin azınlık iktidarı, bizi sandıkta yenemedi. Ne yapıyorlar, bugün neyi yaşıyoruz? Yargı sopasıyla üzerimize geliyorlar. Amaçlar ne? 15,5 milyon yurttaş oyuyla belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayımızı saf dışı bırakma çabası, sandığı sembolik hale getirme çabası... seçimle alamadıkları belediyelere, araçsallaştırdıkları yargıyla çökmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ

Kayyum Gürsel Tekin'e de tepki gösteren Çelik, "Kendilerine CHP'liyim diyen ve kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var. Kendisini siyasallaşmış yargının oyuncağı haline getirmiş olanlar var. Polislerin arkasına sığınıp, 5 bin polisin arkasına sığınıp, baba ocağına gelip kadınlara biber gazı, milletvekillerinin, gençlere biber gazı, gözaltına alınanlar, 5 bin kişinin arkasına saklananlar var" dedi.

"Şu kadar yıllık CHP'liyim, bu kadar yıllık CHP'liyim diyerek olmaz" diyen Çelik, şunları söyledi: "İşte er meydanı burası, işte minder burada. Varsa kendinize güveniniz, varsa cesaretiniz gelin aday olun, yarışalım. Bırakın siyasallaşmış yargının kararlarını, gelin mindere çıkalım, er meydanında yarışalım. Öyle siyasallaşmış yargı kararlarının arkasına sığınıp, baba ocağına gelip kadınların, gençlerin suratına gaz sıkıp insanları yaralamakla CHP'li olunmaz."