CHP İstanbul'a atanan kayyum heyetinde ayrılık: Hasan Babacan çekildi

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi.

Konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik'le yönetimin görevden uzaklaştırılmaları ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasını "ihtiyati tedbir" diyerek açıklamıştı.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

AÇIKLAMADA YER ALMIŞTI

Bu sabah saatlerinde Gürsel Tekin ve kayyum heyeti, videolu bir basın açıklaması yayınlamıştı. Videoda Hasan Babacan da Gürsel Tekin'in yanında yer alıyordu. Tekin, kayyum heyetini "Aslan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek için ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin, biz CHP'nin ilkeleri, kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" sözleriyle tanıtmıştı.