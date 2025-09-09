CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olmuştu: Erkan'dan CHP için yeni başvuru
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 15 Eylül Pazartesi günü görülecek olan CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin iptal davasının İstanbul’a taşınması için başvuru yapıldı. Başvuruyu yapan kişi ise CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına neden olan şikayeti yapan Özlem Erkan oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması talebiyle gündeme gelen Özlem Erkan, Ankara’da devam eden CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali davasının İstanbul’da görülmesi için mahkemeye başvuru yaptı.
CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olan Özlem Erkan'ın yaptığı yeni başvuruda, Ankara’da görülen dosyanın İstanbul’a alınması ve kayyum kararını veren mahkemeyle birleştirilmesi istendi.
Böylece aynı konuda açılmış davaların tek dosyada toplanması hedeflendi.