CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olmuştu: Erkan'dan CHP için yeni başvuru

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması talebiyle gündeme gelen Özlem Erkan, Ankara’da devam eden CHP’nin 38. Kurultayı’nın iptali davasının İstanbul’da görülmesi için mahkemeye başvuru yaptı.

CHP İstanbul'a 'kayyum' atanmasına neden olan Özlem Erkan'ın yaptığı yeni başvuruda, Ankara’da görülen dosyanın İstanbul’a alınması ve kayyum kararını veren mahkemeyle birleştirilmesi istendi.

Böylece aynı konuda açılmış davaların tek dosyada toplanması hedeflendi.