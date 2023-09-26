CHP İstanbul'da delege ayrılığı

İl başkanlığına aday olan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in listesinden delege olan 10 isim Cemal Canpolat'a destek vereceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkan adayı olan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delege, diğer aday Cemal Canpolat'ı destekleme kararı aldı.

İlçe kongresinde Özgür Çelik'i desteklediklerini hatırlatan delegeler, "Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş CHP'nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir. Çok değil, bundan birkaç hafta önce Bahçelievler'e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul'a çevrilmiştir. Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler'in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde İstanbul'da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz" dediler.

Özgür Çelik'e ilçe başkanlığından istifa çağrı yapan delegeleri açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değişim adına tavır koyan ancak anlayış olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanların da kendi zihinlerini değiştirmeye başlamaya davet ediyoruz. Biz Bahçelievler'de yerel seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. İl Başkanlığı'na aday olduğunu ilan eden İlçe Başkanımız Özgür Çelik'in de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açması ve adaylık sürecini ilçe başkanı sıfatıyla yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Değişime Bahçelievler'den başlamanın tam zamanı! Bizler Bahçelievler il delegeleri olarak 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Sayın Cemal Canpolat'ı desteklediğimizi tüm parti ve İstanbul kamuoyuna ilan ediyoruz."