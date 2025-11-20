CHP İstanbul'daki il binası ve kayyum kararını AYM'ye taşıdı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına ve CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul il binasının da tedbir kararları neticesinde kayyum yönetimine devredilmesine ilişkin kararlar AYM'ye taşındı.

AYM'ye yapılan başvuru sonrasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan kayyum heyetine tepki gösteren Çelik, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi "kayyum" kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık" dedi.

Çelik'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"MÜCADELEMİZİ KIRAMAZLAR"

"İçinde bulunduğumuz bina CHP İstanbul İl Başkanlığı idi. Düzmece iddialar ve kapı kapı

dolaşıp bulunan mahkeme ile önce il binamız sonra CHP’lilerin iradesi yargı eliyle ipotek altına

alındı. Bu binamız kayyum tarafından 5000 polisle işgal edildi, kapılar kırıldı, partililerimiz

yerlerde sürüklenerek, gaz ile cop ile işkenceye uğradı. Siyasi tarihimiz demokrasinin,

anayasanın askıya alındığı karanlık dönemlere ilişkin birçok fotoğraf karesi içermektedir. İl

Başkanlığımızın polis müdahalesiyle iktidar tarafından işgal edildiği bu fotoğraf kareleri bu kara

karelerden sadece birkaçıdır. Yıllar geçecek, bu kara günler son bulacak bu fotoğraf karelerinde

yer alan CHP’liler çocuklarına, torunlarına, arkadaşlarına partilerini, ülkelerini nasıl

savunduklarını gururla anlatacak, bu karelerin siyasi hafızamıza girmesine sebep olanlar ya

unutulacak ya da kötü bir hatırayı hatırlatan kimseler gibi yüzümüzün birkaç saniye ekşimesine

sebep olan aparatlar olarak anımsanıp geçip gideceklerdir. Bu aparatlar için bu söylediklerimin

bir öneminin olmadığını biliyorum. Gafile kelam, nafile kelam. Bu sözlerim bu fotoğraflarda yer

alan, partisini savunan, koruyan onurlu partililerimiz için.

MAHKEMENİN KARARI HUKUKA AYKIRI

Değerli basın mensupları sizleri bugün basın açıklamamızın konusunu teşkil eden

Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuz hakkında kısaca bilgilendirmek isterim.

İstanbul il kongresine karşı açtırılan birçok dava hakkında ya yetkisizlik kararı verildi ya

da tedbir talebi reddedildi. En sonunda bir mahkeme hukuka aykırı olarak, yetkisini aşarak bir

tedbir kararı ile il başkanlığına kayyum atama kararı verdi.

Bu karara karşı itirazımızı yaptık reddedildi. Ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne

itiraz ettik reddedildi. Karar kesin olduğu için artık başvuracak tek mercii Anayasa Mahkemesi

kaldı. Bugün Anayasa Mahkemesi’ne seçme ve seçilme hakkımızın, örgütlenme

özgürlüğümüzün, Anayasal haklarımızın ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvurumuzu

gerçekleştirdik ve mahkemenin kayyum kararının durdurulmasını talep ettik.

Bildiğiniz üzere siyasi partilerin ilçe, il kongreleri ve kurultaylarında yapılan seçimler

hâkim denetiminde yapılır. Bu seçimlerde yetkili mercii ilçe seçim kurullarıdır.

Kayyum atanan 38. Olağan İl Kongremizin iptaline dair ilçe seçim kurulunca verilmiş bir

iptal kararı yoktur. Kongrenin yapıldığı günden itibaren iki gün içerisinde itiraz olmadığı için ilçe

seçim kurulu mazbatamızı vermiş ve CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimi olduğumuzu

tasdiklemiştir.

BANA VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ARKADAŞLARIMIZA MAZBATALARI VERİLMİŞTİR

Aradan bir yıl geçtikten sonra asılsız iftiralar ile şikayetler yapılmış, İstanbul İl

Başkanlığı’na kayyum atanması talep edilmiştir. Bu tedbir kararı çerçevesinde Genel Merkez’in

almış olduğu 39 Olağan Kongre süreçlerinin iptal edilmesi talep edilmiş, YSK bu talebi

reddetmiş, bu yönde bir karar verilemez demiştir.

Kayyum kararı sonrası il delegelerimizin imzasıyla Olağanüstü İl Kongremiz

gerçekleştirilmiş, kongremiz gerçekleşirken yine tedbir kararı veren mahkeme tarafından icra

memurları vasıtasıyla kongremiz durdurulmaya çalışılmış, YSK ilçe seçim kuruluna Olağanüstü

Kongre’ye devam edilsin diyerek bu girişimi de boşa çıkartmıştır. Olağanüstü kongremiz

sonucunda bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza mazbataları verilmiştir. Mahallelerde

başlayan delegasyon seçimlerimizin, ilçe kongrelerimizin tamamlanmasının ardından 39.

Olağan İl Kongremiz gerçekleşmiş ve bu karar da kesinleşip seçim kurulunca mazbatamız

verilmiştir.

Türkiye çok partili hayata, demokrasiye en sancısız geçen ülkelerden birisidir. Bunda en

büyük pay ikinci genel başkanımız İsmet İnönü’nündür. O tarihten bu yana darbeler, askeri

müdahaleler olmuş, demokrasimiz sekteye uğramış, çok partili hayat kesintiye uğramış ancak

hiçbir iktidar partisi ana muhalefet partisinin il kongrelerine yargı eliyle müdahaleyi, partiyi kendi

çıkarlarına göre dizayn etmeyi, bunun için polisle bir siyasi partinin binasını basmayı aklından

geçirmemiştir. Çok partili hayat, seçimler Türkiye’nin deneyim ve tecrübesinin iyi olduğu

konulardan bir tanesidir. Bu deneyimi yok etmeye çalışmak ülkemize yapılacak en büyük

kötülüktür. Şimdi farkında değiller ama iktidar partisinin de kendisine yapabileceği en büyük

kötülük budur.

Yarın bir gün başka bir partinin üyesinin 10 yıl önce yapılmış kongresinin, kurultayının

iptali için asılsız iddialar ile iptalini talep etmeyeceğinin, mahkemenin bu iddiaları ciddiye alıp o

partiye kayyum atamayacağının garantisi nedir?

Bunun garantisi hâkim denetiminde, seçim kurullarınca yapılan kongrelerdir. Bunun

garantisi kongrelere ucu açık ilanihaye, istediğin zaman değil, iki günlük itiraz süresinin

olmasıdır, bunun garantisi yargı bağımsızlığıdır. Bunun garantisi bize zulmedenlere “onlar bizim

öğretmenimiz değil” diyen CHP’dir.

"İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NIN ÜÇ DEFA SEÇİLMİŞ BAŞKANI VARDIR"

Bugün ayarını bozdukları kantarın neticesi şudur; İstanbul İl Başkanlığı’nın delegelerin

oyuyla üç defa seçilmiş, üç defa mazbatasını almış bir il başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin

kurulu üyeleri vardır. Bir de mahkeme tarafından atanan kayyumu vardır. Bu durumun yarattığı

absürt durum ne devlet ciddiyetiyle ne hukukla ne de demokrasiyle bağdaşmıyor. Bakın işte ben

ben yaptım oldu diyerek olmuyor, güç bende hukuku istediğim gibi araçsallaştırırım demekle

olmuyor. Yürümüyor. Ülkeyi yönetenlerin bunu anlaması için daha kaç kötü tecrübeye ihtiyaç

var?

Anayasa Mahkemesi’nin yaptığım başvuruya ilişkin vereceği karar sadece benim

anayasal bir hakkımın ihlal edilip edilmediğine dair değil, siyasi partilerin kendi içindeki seçimleri

hâkim gözetiminde yapıp yapmayacağı, seçim kurullarının işlevsizleşmesine olanak tanınıp

tanınmayacağı ve nihayetinde çok partili yaşamın, serbest seçimlerin devam edip etmeyeceğine

dair bir karar olacaktır. "

"TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR DOĞACAK"

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne bugün yaptığı başvurunun talep ve sonuç bölümü ise şöyle:

“Bireysel başvuru ile giderilmesi talep edilen husus, 2024 mahalli idareler seçim sonuçları esas alındığında Türkiye’nin 1. siyasal partisinin Türkiye’nin en büyük il yönetiminin görevini yapmasına engel olunmasının önlenmesidir. Bu itibarla İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde, delegelerin iradeleriyle belirlenmiş il yönetiminin olmayan yargısal yollarla değiştirilmesi sağlamaya yönelik olan bu davanın hem yasal dayanaktan yoksun olması hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının taraf kabul edilmesi nedenleriyle siyasal örgütlenme ve siyasi parti içinde faaliyette bulunma özgürlüğünün ihlal edildiğine ve bu ihlalin ancak davaya ilişkin tüm yargı kararlarının kesin hükümsüzlükle sakat olduğunun ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ortadan kaldırıldığına hükmedilmesiyle giderilmesine karar verilmesi; hukuksuz müdahalenin devamı halinde telafisi imkansız zararlar doğacağından öncelikle tedbir kararı verilerek geçici yönetimin görevine devamının önlenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.”