CHP İstanbul duyurdu: Facebook hesaplarına mahkeme kararıyla atanan yönetim el koydu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya platformu Facebook'taki hesaplarının, Mahkeme kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine geçtiğini duyurdu. İl başkanlığının paylaşımında, “CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır” denildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, il başkanlığına ait Facebook sayfasının bilgilerinin dahilinde olmayan bir müdahale ile yönetimlerinden alındığını duyurdu.

İl Başkanlığı’nın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır. Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz: https://facebook.com/istanbulorgutu

CHP İstanbul İl Başkanlığı”