CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Aile Dayanışma Ağı 81 ilde aynı anda bir araya geliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Aile Dayanışma Ağı" kapsamında yarın 81 ilde buluşma düzenleneceğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsimlerimiz farklı olsa da mücadelemiz ortak. Aynı gökyüzü altında, hak, hukuk, adalet için bir araya geliyoruz. Saraçhane’den yükselen sesimiz dalga dalga yayılıyor. Aile Dayanışma Ağı bu kez sadece bir meydanda değil, 81 ilde tüm Türkiye’de aynı anda bir araya geliyor. 06 Mart Cuma Saat 11:00 Saraçhane" ifadesini kullandı.