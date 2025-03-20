CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: ''Herkesi Saraçhane’ye davet ediyoruz''
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler büyürken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya üzerinden Saraçhane’ye çağrıda bulundu. Çelik, “Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, itibar suikastıyla İmamoğlu’nu tutsak etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.
Üniversite diploması iptal edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yurttaşları Saraçhane’ye ''davet'' etti.
Çelik, şunları kaydetti:
''Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz! Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla milletin evi Saraçhane’ye çökmek istiyorlar. İtibar suikasti ile Ekrem İmamoğlu’nu tutsak ederek kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar. Buradayız, Saraçhane’deyiz! Demokrasiden, adaletten, hukukun üstünlüğünden, anayasal düzenden yana olan herkesi Saraçhane’ye, milletin evini savunmaya davet ediyoruz.''
Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 20, 2025
Yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla milletin evi Saraçhane’ye çökmek istiyorlar. İtibar suikasti ile Ekrem İmamoğlu’nu tutsak ederek kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar!
Buradayız, Saraçhane’deyiz!
Demokrasiden, adaletten,… pic.twitter.com/iS5T8jUKZ6