CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Hukuk komisyonumuz mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele veriyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bizler sokakta siyasi mücadelemizi demokratik yollardan sürdürürken, hukuk komisyonumuz da mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele veriyor" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından hukuk komisyonlarının takip edeceği davaların takvimini paylaştı. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi olarak bizle baş edemeyenler, sandıkta bizi yenemeyenler, siyasallaştırdıkları yargı ile toplumu sindirmeye çalışıyor. İstanbul’un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiği, suçluların olması gereken cezaevlerine muhaliflerin doldurulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bizler sokakta siyasi mücadelemizi demokratik yollardan sürdürürken, hukuk komisyonumuz da mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele veriyor. Tüm bu mücadelenin sonunda, gerçek adalete, bağımsız yargıya ve demokratik siyasete kavuşacağız. Sadece biz değil, Türkiye’nin tüm fertleri kazanacak."