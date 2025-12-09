CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Çatalca mitingine davet

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin yarın Çatalca'da düzenleyeceği mitinge İstanbulluları davet etti.

Çelik, mitingin düzenleneceği Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıkları inceledi. Çelik, mitinge ilişkin, "Çatalca Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 10 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da bu meydanda Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için, tüm belediye başkanlarımıza, tutsak yol arkadaşlarımıza özgürlük için, genel başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda yarın gerçekleştireceğimiz bu büyük buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum. Kurtuluş Yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz." açıklamasını yaptı.