CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Şişli mitingine davet

CHP, yarın saat 20.30'da Halasgargazi Caddesi Cevahir AVM önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenleyecek.

Miting alanına giderek incelemelerde bulunan Çelik, alanda yaptığı açıklamada, "200 günlük zulme karşı 200 gündür kesintisiz direnişteyiz. Haksız ve hukuksuz tutuklamalara karşı; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, tutuklu belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve yol arkadaşlarımıza özgürlük için 8 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde Şişli’de, Cevahir AVM önünde büyük bir eylem gerçekleştireceğiz. Adalet, özgürlük ve demokrasi için düzenleyeceğimiz bu büyük eyleme tüm İstanbulluları davet ediyoruz" diye konuştu.