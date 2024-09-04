CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten "siyasi yasak" yorumu: İmamoğlu'nun arkasında halk var; hodri meydan!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak verilmesinin yolunu açacak olan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun halkın iradesi ile seçildiğini kaydederek "Her fırsatta bu iradeyi yok saymaya çalışan zihniyet sahipleri bilmelidir ki, millet iradesi sadece siz seçildiğinizde değil, daima kutsaldır" dedi.

"Bu iradeyi, hukuku hiçe sayarak sorgulamak, yargılamaya çalışmak ve hatta mahkumiyete zorlamak kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları söyledi: İmamoğlu'nun arkasında halk vardır. İmamoğlu’nun arkasında, Türkiye’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yiğit kadroları vardır. Siyasi yasak kararının sonucuna katlanmak isteyenlere tam buradan, Sivas Kongresi kahramanlarımızın huzurundan sesleniyoruz. Hodri meydan!

Hodri meydan!



Bugün size Kurtuluş Savaşımızın en önemli durağından, vatanın kurtuluşunu, Cumhuriyetin Kuruluşu’yla taçlandıracak olan hayati kararların alındığı Sivas’tan sesleniyorum.



105 yıl önceden, savaş koşulları içinde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”… pic.twitter.com/hljcLKbM1e — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 4, 2024

İMAMOĞLU 'ERKEN SEÇİM' DEMİŞTİ İmamoğlu, dün akşam (3 Eylül) katıldığı Söcü TV yayınında devam "ahmak" davasına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve ve olası bir ceza kararında erken seçimlere gidilebileceğini söylemişti. İmamoğlu, şöyle konuşmuştu: "Bir ‘ahmak davası’ diye gülünç, komik bir iş üzerinden siyasi yasaklı haline getirme meselesi. Derdiniz ne? Kimden korkuyorsunuz, neyden korkuyorsunuz, neyi engellemeye çalışıyorsunuz. Ceza mı, hemen verin. Buradan söylüyorum: Bu millet öyle bir ceza keser ki… Adalet bekliyoruz. Bu saçma sapan davayla cumhuriyeti, demokrasiyi niye zedeliyorsunuz Hodri meydan. Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir."

İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Ekrem İmamoğlu, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildiği 2019 yılının kasım ayında Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne davetli olarak katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

O dönem Türkiye İçişleri Bakanı olarak görev yapan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İmamoğlu için "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" cevabını vermişti.

Bunun üzerine Türkiye'deki seçimleri organize eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) üyeleri hakarete uğradıklarını ve mağdur olduklarını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk ayağında Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.