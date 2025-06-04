CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten tutuklamalara tepki: "İftiralarınız, itibar suikastlarınız, yenemedikçe çevirdiğiniz oyunlarınız vız gelir bize"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen son operasyonlara tepki gösterdi.

Durmaksızın çalışan zulüm çarkı bugün de dostlarımızı, yol arkadaşlarımızı, bizlerden, ailelerinden, sevdiklerinden koparmak için yine özel gayret gösteriyor.



Bugün tutsak edilen tüm yol arkadaşlarımızın başı dik, alnı açık. Tarih önünde, milletimizin vicdanında veremeyeceğimiz… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 3, 2025

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Durmaksızın çalışan zulüm çarkı bugün de dostlarımızı, yol arkadaşlarımızı, bizlerden, ailelerinden, sevdiklerinden koparmak için yine özel gayret gösteriyor. Bugün tutsak edilen tüm yol arkadaşlarımızın başı dik, alnı açık. Tarih önünde, milletimizin vicdanında veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. İftiralarınız, itibar suikastleriniz, yenemedikçe çevirdiğiniz oyunlarınız vız gelir bize! Bizler Kuva-yi Milliye geleneğinin izcileriyiz, herkes bilsin ki boyun eğmeyeceğiz, demokrasi için halkımız için vatanımız için mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz! Ant olsun ki biz kazanacağız!"