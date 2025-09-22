CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bugün hakim karşısına çıkacak
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve bazı ilçe başkanları ile yöneticiler, '31 Ocak Çağlayan Davası' için bugün saat 10.00’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Sanıklar hakkında “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Duruşma, Çağlayan Adliyesi, 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in savunma yapacağı duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.
halktv.com.tr'nin haberine göre; CHP İstanbul İl Örgütü, il yöneticileri, ilçe başkanları ve gençlik kolları yöneticileri davaya katılım çağrısında bulundu.
Parti örgütü, “31 Ocak Çağlayan Davası’nda orada olacağız” mesajıyla Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelecek.
"HAKSIZLIK VE BASKILARA KARŞI DURANLARI BEKLİYORUZ"
Dava öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"Adaletin yanında, haksızlığın karşısında: Çağlayan’dayız!
İl Başkanımız Özgür Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanımız Erdem Kara, il yöneticilerimiz ile ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimizin yargılandığı “31 Ocak Çağlayan Davası” duruşması için Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla, yarın Çağlayan Adliyesi’nde buluşuyoruz.
Adalet talebini dile getiren, haksızlık ve baskılara karşı duranları bekliyoruz."
CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak’ta ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne girmiş ancak adliye önünde gerginlik yaşanmıştı.
Polis, CHP seçim otobüsünün adliye önüne yaklaşmasına engel olmuş, İmamoğlu'na destek olmak için gelen yurttaşlara b,ber gazı sıkmış ve insanlar TOMA’larla da dağıtılmaya çalışılmıştı.
Gerginliğin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu bazı isimler adliyede ifade vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya dair hazırlanan iddianamede aralarında Özgür Çelik’in de yer aldığı 26 kişi için “görevi yaptırmamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma”, “kasten yaralama” ve “kamu malına zarar verme” suçlamaları yöneltmiş, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenmişti.