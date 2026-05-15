CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: CHP iktidarında emeklinin, işçinin, memurun sorunlarını çözeceğiz

Güngören’de bulunan kapalı pazar yeri ve ardından da esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, daha sonra bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine 4 Mayıs itibarıyla Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir yanında meydanlara ve sahaya çıktıklarını belirten Çelik açıklamasına şöyle devam etti.

“EKREM İMAMOĞLU BAŞTA OLMAK ÜZERE 12 NOKTADA BELEDİYELERİMİZE OPERASYON YAPILDI”

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bir çağrıda bulundu ve 4 Mayıs itibarıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda ve sahadayız. İstanbul'da özel bir durum var gerçi Türkiye'ye yayıldı operasyonlar ancak İstanbul'da Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 12 noktada belediyelerimize operasyon yapıldı. Bu yönüyle biz 4 Mayıs'ta belirlenen saha çalışması programını İstanbul'da haftayı günlere bölerek bir planlamayla gerçekleştiriyoruz. Dün Bağcılar'daydık bugün Güngören'deyiz. Bugün Güngören'de ne yaptık? Sabah erken saatte muhtarlarımızla buluştuk. Muhtarlarla geniş ölçekli bir sohbet gerçekleştirdik. Mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinledik. Pazarda yurttaşlarla buluştuk esnaflarla buluştuk. Burada önemli bir gastronomi merkezi var. Güngören Köyiçinde kebapçılar yoğunlaşmış durumdalar onları ziyaret ettik. Sokakta gençlerle, çocuklarla, emeklilerle, emekçilerle buluşuyoruz.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRECEĞİZ”

En düşük emekli maaşı 20 bin civarında. İstanbul'da ortalama bir evin kirası şu anda 30 bin lira civarında. Güngören'de ortalama bir ev kirası 40 bin lira 50 bin lira civarında. Emekli şunu soruyor. Diyor ki: 'Ben 20 bin lira düşük en düşük emekli maaşıyla kirada da oturuyorum. Nasıl geçineceğim?' Dolayısıyla şunu ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Asgari ücreti de yaşanılır bir seviyeye getireceğiz. Bugün ülkemizde açlık sınırı 31 bin 500 lira. Yoksulluk sınırı 115 bin lira. En düşük emekli maaşı 20 bin lira asgari ücret 28 bin lira. Emekli geçinemiyor, işçi geçinemiyor, memur geçinemiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında emeklinin, işçinin, memurun sorunlarını çözeceğiz.

“VATANDAŞIN BARINMA SORUNU VAR”

Güngören 7 km alanda 280.000 insanın yaşadığı bir ilçemiz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile ilgili çok ciddi sorunlar var, binalar çok eski. 1992'de Bakırköy'den ayrılmış eski bir yerleşim merkezi. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu var. Kentsel dönüşüm sorunu beraberinde neyi getiriyor? Binalar yıkılıyor. Ruhsat işlemleri belediyelerde uzun sürüyor ve vatandaşın dolayısıyla çok ciddi bir barınma sorunu var. Vatandaş diyor ki benim evim yıkıldı. Kira maliyetleri çok yüksek. Ne olacak şimdi? Önemli ölçüde bu tür sorunlar var.

“MERTER TEKSTİLİN KALBİ”

Güngören Türkiye'de tekstilin kalbinin attığı bir merkez. Burada hem yurt içi tekstil piyasası var. Yurt içine satış yapan ve aynı zamanda ihracat yapan tekstil firmaları var ve biz birazdan Merter tekstilcileri ile bir araya geleceğiz. İş insanlarıyla konuşacağız ama bu ana kadar konuştuğumuz iş insanları da çok ciddi sorunlar dile getiriyorlar. Tekstil Türkiye açısından öyle önemli ki Merter tekstilin kalbi. Bakın tekstilin milli gelirdeki payı yüzde 5 ile 7 arasında. Sanayi üretimindeki payı yüzde 15'lerde. İhracattaki payı yüzde. 15'lerde. İstihdamda 1 milyon civarında insanı istihdam ediyor tekstil sektörü. Fakat şu anda öyle bir hale gelmiş ki Merter'deki tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 40'ı, yüzde 50'si kepenklerini kapatma noktasına gelmiş.

"PAZARI BAŞKA ÜLKELERE KAPTIRMIŞ DURUMDA"

Bir kere ham maddeye ulaşma konusunda ciddi sorunlar yaşıyorlar. İşçilik maliyetleri enflasyondan kaynaklı çok yüksek. Enerji maliyetleri yüksek, kira maliyetleri yüksek, vergi SGK maliyetleri yüksek ve krediye ulaşma oranlarında ciddi sorunlar var. Kredi faizleri çok yüksek ve kur baskısından kaynaklı çok ciddi bir sorun yaşıyorlar. Başka ülkelerle rekabet edemez hale gelmişler. Birçok tekstilci bize şunu söylüyor biz buradaki üretimi durdurduk gidiyoruz. Başka ülkelerde üretim yapmaya çalışıyoruz. Çünkü oradaki maliyetler daha düşük ve pazarı bir anlamıyla ihracatçılar pazarı başka ülkelere kaptırmış durumda. Mısır'a, Çin, Bangladeş gibi ülkelere kaptırmış durumda. Çok ciddi sorunları var.

"ÜRETEN TÜRKİYE'Yİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Burada tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ne yapacağız çok önemli. Evet, sorunlar ortada. Emeklinin derdi ortada, emekçinin derdi ortada, tekstil işçisinin derdi ortada, tekstil alanında faaliyet gösteren iş insanlarının derdi ortada. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üreten Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Hem tarım da hem teknolojide, hem sanayide üreten Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Kur meselesini üretim ve ihracat dengesiyle gerçekleşmesi için gerekli adımları atılacağız. Enflasyonu düşüreceğiz. Yüksek istihdamı sağlayacağız. Enerji desteği sağlayacağız bir kere. Tekstilin ihracatta ki payı yüzde 15 ise 1 milyonun üzerinde insan istihdam ediliyorsa Türkiye ekonomisini ayakta tutan unsurlardan bir tanesi tekstil. Bir kere finansmana erişim olanakları sağlayacağız. Hem devlet bankaları tekstil alanında faaliyet gösteren işletmelerin, sanayicilerin uygun kredilere ulaşmasını sağlayacağız ve sübvansiyonlarla tekstili destekleyeceğiz.

“VİZESİZ AVRUPA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Tıpkı tarımı destekleyeceğimiz gibi, tıpkı sanayiciyi destekleyeceğimiz gibi yeşil üretimi destekleyeceğiz. Yeşil üretimi destekleyerek Türkiye'yi bölgesinde güçlü bir ülke haline getireceğiz. Hem dış politikada güçlü bir ülke haline getireceğiz ve gümrük birliğinde de eşitlik için, birtakım adımları atacağız ve çok ciddi bir vize sorunu var. Dün benim konuştuğum sanayicilerde de bugün konuştuğum tekstil alanında faaliyet gösteren iş insanları da bunu söylüyor. Diyor ki ben ihracat yapıyorum. Yurt dışına vize için başvuruda bulunuyorum. Ben mesela bin kişi iki bin kişi çalıştırıyorum. Sigortalı bir biçimde çalıştırıyorum. Ben vize almakta güçlük çekiyorum. Vize verse bile bana çok kısıtlı sürelerle vize veriyor. Dolayısıyla genel başkanımız Sayın Özgür Özel her zaman söylüyor vizesiz Avrupa'yı hayata geçireceğiz. Ama o aşamaya kadar vize kolaylığı da sağlanması lazım. Türkiye'nin bir tekstil anlamında da her anlamda üretim merkezine dönüşmesi lazım.

“ÇOK SIKI HAZIRLIK İÇİNDEYİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Genel Merkezimiz, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz çok sıkı bir hazırlık içerisinde. Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek için her zamankinden daha fazla çalışıyoruz. Her zaman daha fazla mücadele ediyoruz. Milletimiz de bize güvensin. Erken seçim sandığı eninde sonunda gelecek ve biz herkes için yaşanılır bir Türkiye'ye egemen kılacağız”