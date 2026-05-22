CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Cumhuriyet Halk Partisi’nin liderini de yönünü de neferleri seçer

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararına dair açıklama yaptı. Çelik açıklamasında "Cumhuriyet Halk Partisi’nin liderini de yönünü de neferleri seçer" dedi.

Çelik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin liderini de yönünü de neferleri seçer.Siyasallaştırılmış yargının darbe girişimine karşı bir milim eğilmeden bir adım geri atmadan kenetlenip direnen 39 İlçe Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza, örgütümüzün tüm onurlu ve fedakar üyelerine selam olsun. Bu abluka dağılacak!