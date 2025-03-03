CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” etmekten soruşturma başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, açılan soruşturmayı doğruladı. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

Çelik HalkTV yayınında şunları söyledi: "Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular. 20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar."